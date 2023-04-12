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      Nike Zoom Metcon Turbo 2

      男子轻盈回弹缓震训练鞋

      ¥999

      铁灰/黑/幻影灰白/黑
      帆白/光子灰/浅柠檬黄绿
      荧光黄/狼灰/光子灰/芬蓝
      光子灰/浅骨色/冷灰/白色

      Nike Zoom Metcon Turbo 2 男子轻盈回弹缓震训练鞋助你疾速畅动，轻松驾驭日常训练。采用轻盈设计的同时注入非凡稳定性与出众回弹效果，无论选择进行循环训练、在跑步机上进行高强度间歇训练，还是在回家途中抽出时间进行有氧训练，皆能发挥迅疾表现。从足底 Zoom Air 缓震配置到中足的包裹设计，该鞋款精简细节，有效减轻鞋款重量，同时缔造出众性能和耐穿性。采用轻盈出众，耐穿强韧的材料，实现出色的速度和力量表现。

      • 显示颜色： 铁灰/黑/幻影灰白/黑
      • 款式： DH3392-004

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