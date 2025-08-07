Nike Zoom Rival Jump

¥509 ¥629 19% 折让

加垫鞋口搭配匠心外底，助力全力起跳。Nike Zoom Rival Jump 男子田径钉鞋专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。 前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。 加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。

设计揭秘

鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色源自 The Armory 原田径场内场。 蓝色致意运动员热身区域。 醒目红色点缀则借鉴自 The Armory 的标志。 中足交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

出众包覆

斜向中足固定带营造出众包覆效果，同时助你快速调整鞋款。 匠心设计令双足在跳跃过程中保持稳固。

缓震性能，助力比赛

加高中底结合加垫鞋口，塑就顺畅过渡体验，助力凌跃。 该组合设计还可在跳跃时缔造支撑力出众的缓震性能。

充沛回弹，助力凌跃

前足搭载六颗匠心排布的鞋钉，铸就强劲抓地力。 结合后跟的抓地纹理，提供可驾驭多种地面的可靠抓地力。