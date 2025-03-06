Nike Zoom Rival Multi 男子田径钉鞋经久耐穿，助力攻克赛季中的艰苦训练；加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面，助你在比赛日状态满格。 这款田径钉鞋为你提供出众包覆效果， 可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。 系上鞋带，一切尽在你的掌控中。

显示颜色： 亮深红/爆炸绿黄/微黄绿/水洗珊瑚红

款式： FZ9664-600