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      Nike Zoom Rival Multi

      男/女运动鞋

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      Nike Zoom Rival Multi 男/女运动鞋经久耐穿，助力攻克赛季中的艰苦训练；加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面，让你在比赛日状态满格。这款多功能运动鞋为你提供出众包覆效果，可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。在·系上鞋带，一切尽在你的掌控中。

      • 显示颜色： 白色/金属银/白金色/黑
      • 款式： DC8749-100

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