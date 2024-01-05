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      Nike Zoom Superfly 9 Academy KM TF

      男子人造场地足球鞋

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      基里安·姆巴佩的爆发力加上迅疾变向能力，使他稳居精英球员之列。Nike Zoom Superfly 9 Academy KM TF 男子人造场地足球鞋旨在致敬他的辉煌成就，助你像基里安·姆巴佩一样以变幻莫测的步伐和策略大展身手。鞋款搭载 Zoom Air 缓震配置，结合抓附纹理鞋面，塑就非凡触球感，助你在比赛关键时刻掌控赛场。

      • 显示颜色： 波罗的海蓝/白色
      • 款式： DO9347-400

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