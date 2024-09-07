匠心设计，精益求精。Nike Zoom Superfly 9 Elite FG SE 男/女天然硬质草地足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。搭载专为足球设计的 Air Zoom 缓震配置，结合抓附纹理鞋面，塑就非凡触球感，助你在比赛关键时刻掌控赛场。强靴上脚，助你在驰骋球场时引爆疾速，以非凡迅疾表现完成关键进攻。Air 加持，成就疾速。该特别版足球鞋旨在向足球文化致敬，鼓励打破藩篱，在球场内外秀出自我。

显示颜色： 帆白/赛车蓝

款式： FZ8372-100