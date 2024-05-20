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      Nike Zoom Superfly 9 MDS Elite FG

      男子天然硬质草地足球鞋

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      如果不经历挫折，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多就不会成为如今实力强劲的竞技运动员。 Nike Zoom Superfly 9 MDS Elite FG 男子天然硬质草地足球鞋专为热衷于足球运动的人匠心设计，别致线条象征我们所面临的困难；充满活力的绿色则代表我们在克服困难时获得的成长。 搭载专为足球设计的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。

      • 显示颜色： 冲击绿/体育场绿/黑
      • 款式： FJ7186-300

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