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      Nike Zoom Vapor 11 HC PRM

      男子硬地球场网球鞋

      ¥1,199

      在球场上，关键在于谁能经受得住磨炼。在看台上，那便是一场魅力盛宴，像是一排排的名流T台秀。这款 Nike Zoom Vapor 11 HC PRM 男子硬地球场网球鞋的设计灵感源于网球锦标赛的标志性场地，旨在致意每年进行的大满贯赛事。该鞋款搭载提升速度的元素，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力，令你在训练中轻松跑动。

      • 显示颜色： 沙堆白/闪电蓝/橡皮中褐/金属金
      • 款式： FN4735-101

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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