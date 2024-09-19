在球场上，关键在于谁能经受得住磨炼。在看台上，那便是一场魅力盛宴，像是一排排的名流T台秀。这款 Nike Zoom Vapor 11 HC PRM 男子硬地球场网球鞋的设计灵感源于网球锦标赛的标志性场地，旨在致意每年进行的大满贯赛事。该鞋款搭载提升速度的元素，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力，令你在训练中轻松跑动。

显示颜色： 沙堆白/闪电蓝/橡皮中褐/金属金

款式： FN4735-101