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      穿上 Nike Zoom Vapor 15 Elite NU FG 男子天然硬质草地足球鞋，以精湛球技耀动全场，焕启新时代。 炫彩底板、未来主义图案与活力配色交织，描摹日出渐变美景，述说‎女足运动蕴含的强大力量，正是这股力量将球场内外的我们凝聚在一起。 鞋款专为不断精进球技的球员打造，搭载 Zoom Air 缓震配置，结合抓附纹理鞋面，塑就非凡触球感，让你发挥出色表现。

      • 显示颜色： 冰番石榴色/黑
      • 款式： DZ3455-800

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