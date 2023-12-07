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      Nike Zoom Vapor 9.5 Tour

      男子网球鞋

      ¥929
      ¥1,299
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      清爽舒适。Nike Zoom Vapor 9.5 Tour 男子网球鞋从纽约传奇硬地球场锦标赛中那些夏末夜晚的清爽饮品汲取设计灵感，以出众设计彰显大满贯荣耀。解渴饮料的美味元素与球鞋拥趸挚爱的 Vapor 9.5 相融合，打造出一款格调非凡的运动鞋，洋溢缤纷色彩和球场风范。

      • 显示颜色： 潘趣红/荧光黄/白色/赛车蓝
      • 款式： FB2664-600

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