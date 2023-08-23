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      Nike Zoom Vapor 9.5 Tour LTR

      男子网球鞋

      ¥1,299

      Nike Zoom Vapor 9.5 Tour LTR 男子网球鞋采用经典简洁外观设计，助你在关键时刻一举制胜。该鞋款从 Nike Tennis 系列的经典设计中汲取灵感，巧搭别致细节，致敬梦想开始的地方。梭织鞋舌标签、翻毛皮点缀搭配优质皮革，再现网球黄金时代风采，让人联想起木质球拍、汗水浸湿的束发带和蓬松的发型。

      • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/大学蓝
      • 款式： FJ1683-100

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