Nike Zoom Vapor Pro 2 HC PRM

男子硬地球场网球鞋

¥589
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在球场上，关键在于谁能经受得住磨炼。在看台上呢？那便是一场魅力盛宴，像是一排排的名流T台秀。Nike Zoom Vapor Pro 2 HC PRM 男子硬地球场网球鞋的灵感源于网球赛事的标志性场地，旨在致意每年进行的大满贯赛事。出色近地感设计和富有弹力的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享熟悉的 Vapor 舒适感受，轻松驾驭凹凸不平的地面，取得突破。

  • 显示颜色： 沙堆白/闪电蓝/橡皮中褐/金属金
  • 款式： FN4741-101

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