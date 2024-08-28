Nike Zoom Vapor Pro 2 HC PRM

郑钦文同款 女子硬地球场网球鞋

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Nike Zoom Vapor Pro 2 HC PRM 女子硬地球场网球鞋助你在漫长比赛中应对激烈对峙，夺得比赛胜利。该鞋款沿袭元年款 Pro 中的人气元素：出色近地感设计和富有弹力的 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛中畅享熟悉的 Vapor 舒适感受，轻松驾驭地面，取得突破。鞋款外观融入亮眼元素，让你成为场上瞩目焦点。

  • 显示颜色： 幻影灰白/灰紫/微黄绿
  • 款式： FB7054-001

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