Nike Zoom Vapor Pro 2 HC PRM 女子硬地球场网球鞋助你在漫长比赛中应对激烈对峙，夺得比赛胜利。该鞋款沿袭元年款 Pro 中的人气元素：出色近地感设计和富有弹力的 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛中畅享熟悉的 Vapor 舒适感受，轻松驾驭地面，取得突破。鞋款外观融入亮眼元素，让你成为场上瞩目焦点。

显示颜色： 幻影灰白/灰紫/微黄绿

款式： FB7054-001