Nike Zoom Vapor Pro 2 HC WMB 男子硬地球场网球鞋糅合经典白色元素，灵感源自征战年度网球大满贯赛事的精英选手所穿的白色服装。织物材料搭配匠心装饰，彰显荣耀与传统。出色近地感设计和富有弹力的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享熟悉的 Vapor 舒适感受，轻松驾驭凹凸不平的地面，取得突破。耐克勾标志作为点睛之笔，助你蓄势待发，创造精彩时刻。

显示颜色： 白色/华丽紫/金属黄谷

款式： HF3632-100