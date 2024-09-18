Nike Zoom Vomero 5

复古运动鞋

¥999

Nike Zoom Vomero 5 运动鞋采用匠心设计，助力 21 世纪早期运动鞋款跃升时尚新高度。 透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Zoom Air 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。

  • 显示颜色： 浅银灰/开司米原色/铁灰/光子灰
  • 款式： HF0731-007

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