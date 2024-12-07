Nike Zoom Vomero 5

复古运动鞋

¥779
¥1,099
29% 折让

Nike Zoom Vomero 5 运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。采用层次感设计，融入织物、合成材质和皮革装饰，塑就本季出众鞋款。

  • 显示颜色： 白色/奶白 II/金属银灰/闪电蓝
  • 款式： HF4259-100

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