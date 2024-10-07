Nike Zoom Vomero 5

女子复古跑鞋风运动鞋

¥1,099

Nike Zoom Vomero 5 女子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。 鞋款采用分层设计，融入织物、皮革、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。

  • 显示颜色： 浅骨色/矿石灰/幻影灰白/芝麻棕
  • 款式： HM9657-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。