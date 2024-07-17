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      Nike Zoom Vomero 5

      女子复古运动鞋

      ¥1,099

      白色/白金色/紫蓝/金属银
      光子灰/泡沫粉/中柔粉/金属银

      Nike Zoom Vomero 5 女子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。 透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。 鞋款采用层次感设计，塑就本季出众鞋款。

      • 显示颜色： 白色/白金色/紫蓝/金属银
      • 款式： HF1877-100

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