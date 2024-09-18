Nike Zoom Vomero 5

男子复古跑鞋风运动鞋

¥1,099

穿上 Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋，开辟独属于自己的路。多层设计融合透气织物、合成材质和塑料装饰，塑就出众鞋面，让你轻松型出范。鞋垫图案设计，旨在致敬标杆级跑步教练兼 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman)。

  • 显示颜色： 狼灰/金属银/冷灰/白色
  • 款式： FJ4151-003

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