Nike Zoom Vomero 5

男子复古运动鞋

¥779
¥1,099
29% 折让

Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋融蕴繁复设计风范、丰富层次感和经典 21 世纪初期美学格调，缔造运动鞋佳选，助你开辟独属于自己的路。层次感设计结合耐穿材料与 Air Zoom 缓震配置，营造舒适脚感，塑就本季出众鞋款。

  • 显示颜色： 浅银灰/金属青灰/金属金/白色
  • 款式： HJ7247-099

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