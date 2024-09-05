Nike Zoom Vomero 5

男子复古运动鞋

¥929
¥1,099
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Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。鞋款采用分层设计，融入织物和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。结合中性色调，让你驾驭不同穿搭，打造非凡造型。同时巧糅科技感和低调设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。

  • 显示颜色： 白色/浅银灰/金属银灰/黑
  • 款式： FB9149-101

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