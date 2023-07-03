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      Nike Zoom Vomero 5

      男子复古运动鞋

      ¥999

      苍野灰/黑/帆白/苍野灰
      煤黑/黑/狼灰/煤黑

      Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋妥帖包覆足部，提供透气支撑效果。耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战。柔软泡绵和 Zoom Air 缓震配置，缔造轻盈舒适的顺畅迈步体验。

      • 显示颜色： 苍野灰/黑/帆白/苍野灰
      • 款式： BV1358-001

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