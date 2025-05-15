 

Nike Zoom Vomero 5

耐克迈柔女子运动鞋

¥989¥1,09910% 折让

Nike Zoom Vomero 5 女子运动鞋融蕴丰富层次感和耐穿性，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。鞋款采用分层设计，融入织物和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。


  • 显示颜色： 白色/黑/帆白/苍野灰
  • 款式： FQ7079-100

Nike Zoom Vomero 5

¥989¥1,09910% 折让

Nike Zoom Vomero 5 女子运动鞋融蕴丰富层次感和耐穿性，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。鞋款采用分层设计，融入织物和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。

其他细节

  • 优质鞋面，缔造出众耐穿性
  • 后跟透气孔设计，轻盈透气
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/黑/帆白/苍野灰
  • 款式： FQ7079-100

免费配送和退换货

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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