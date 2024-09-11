Nike Zoom Vomero 5 PRM

复古运动鞋

¥1,199

Nike Zoom Vomero 5 PRM 复古运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。 此版本是 Nike“Designed by Japan”系列的单品，交汇过去与现在，塑就匠心之作。 选用皮革与合成材质组合设计，为经典注入焕新格调。 配色和耐克大勾勾拼接灵感源自 Nike 采用经典华夫格鞋底的「月球鞋」，再现 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼的设计风范。 这就上脚当季新潮球鞋 Vomero 5， 释放清新气息。

  • 显示颜色： 淡象牙白/浅骨色/淡香草黄/黑
  • 款式： HF4524-111

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