Nike Zoom Vomero 5 SE

男子复古运动鞋

¥1,079
¥1,199
10% 折让

Nike Zoom Vomero 5 SE 男子运动鞋携 2007 年以来备受喜爱的外观和质感强势回归。柔软泡绵搭配 Air  Zoom 缓震配置，缔造轻盈舒适脚感，塑就舒适的日常穿着体验。

  • 显示颜色： 亮深红/冰河蓝/金属银/黑
  • 款式： CZ8667-600

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