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      Nike ZoomX Zegama

      女子越野跑步鞋缓震抓地

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      黑/白色
      灰紫/树莓红/墨紫/明亮绿
      日晷黄/安全橙/浅甜瓜橙

      穿上 Nike Zegama 女子越野跑步鞋，征服起伏不平的崎岖地形。该鞋款具备出众抓地力和稳定性，为你缔造出众包覆效果，助你登高行远，达到个人崭新高度。无论是面对富有挑战、遍布岩石的登山路，还是陡峭嶙峋、路滑难行的下坡路线，皆能助你自信开启越野之旅。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DH0625-001

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