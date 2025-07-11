Nike One Relaxed

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Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。 宽松版型，令你从清晨散步到晚间休闲，畅享舒适包覆感受。

人气 Nike One，佳选单品 多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备？ Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 或者试试 Nike One Classic 上衣，该上衣舒适又时尚有型。 舒适百搭，日常佳选 罗纹领口设计，有助提升挚爱T恤的穿着感受。

其他细节 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

弧形下摆，帮助在运动时打造出众包覆效果