Nike One Relaxed
Dri-FIT 女子透气速干短袖上衣
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。 宽松版型，令你从清晨散步到晚间休闲，畅享舒适包覆感受。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FN2815-100
Nike One Relaxed
20% 折让
Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。 宽松版型，令你从清晨散步到晚间休闲，畅享舒适包覆感受。
人气 Nike One，佳选单品
多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备？ Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 或者试试 Nike One Classic 上衣，该上衣舒适又时尚有型。
舒适百搭，日常佳选
罗纹领口设计，有助提升挚爱T恤的穿着感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弧形下摆，帮助在运动时打造出众包覆效果
产品细节
- 81% 聚酯纤维/13% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
- 背面上方中央饰有反光标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FN2815-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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