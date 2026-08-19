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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low 女子运动鞋刺绣板鞋
Air Jordan 1 Low
女子运动鞋刺绣板鞋
Air Jordan 4 Retro "Flight Club"
Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻男子运动鞋
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复刻男子运动鞋
¥1,599
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋
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男子运动鞋
Air Jordan Legacy 312 Low
Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋
人气热销
Air Jordan Legacy 312 Low
男子运动鞋
Jordan CMFT Era
Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋
人气热销
Jordan CMFT Era
舒释鞋男子运动鞋
Air Jordan 11 Retro "Rare Air"
Air Jordan 11 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋
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复刻男子运动鞋
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 男子短袖上衣
Jordan Brooklyn
男子短袖上衣
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Diamond 男子网眼布短裤
Jordan Brooklyn
Diamond 男子网眼布短裤
Jordan
Jordan 男子短袖翻领T恤
Jordan
男子短袖翻领T恤
¥499
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 巴西队女子针织短裤
Jordan Brooklyn
巴西队女子针织短裤
¥349
Jordan Essentials
Jordan Essentials 男子网眼布球衣
Jordan Essentials
男子网眼布球衣
Jordan Sport
Jordan Sport 男子速干双面穿球衣
Jordan Sport
男子速干双面穿球衣
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport 男子速干印花短袖T恤
Jordan Dri-FIT Sport
男子速干印花短袖T恤
Jordan Sport
Jordan Sport 男子高尔夫防晒提花短袖翻领T恤
Jordan Sport
男子高尔夫防晒提花短袖翻领T恤
Jordan Sport
Jordan Sport 男子汗渍隐匿防晒短袖高尔夫翻领T恤
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Jordan Sport
男子汗渍隐匿防晒短袖高尔夫翻领T恤
Jordan
Jordan 大童运动短裤
Jordan
大童运动短裤
Jordan Essentials
Jordan Essentials 男子梭织短裤
Jordan Essentials
男子梭织短裤
Jordan Flight
Jordan Flight 男子短袖T恤
Jordan Flight
男子短袖T恤
Jordan Sport
Jordan Sport 男子拒水高尔夫短裤
Jordan Sport
男子拒水高尔夫短裤
Jordan
Jordan 幼童速干球衣和短裤套装
Jordan
幼童速干球衣和短裤套装
Jordan
Jordan Movement Lines 幼童印花T恤和短裤套装
Jordan
Movement Lines 幼童印花T恤和短裤套装
Jordan Flight
Jordan Flight 男子 Oversize 风短袖图案T恤
Jordan Flight
男子 Oversize 风短袖图案T恤
Jordan Flight
Jordan Flight 男子 Oversize 风短袖图案T恤
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男子 Oversize 风短袖图案T恤
Jordan
Jordan 男子运动鞋贴片短袖T恤
Jordan
男子运动鞋贴片短袖T恤

Jordan系列

Micheal Jordan永远地改变了篮球运动的历史。 25年前当穿着他的签名球鞋Air Jordan首次踏足篮球场时， 他就创造了历史！由MJ的灵感激发,Jordan系列篮球鞋，篮球服以及篮球装备让您无论在球场内外， 都信心满满，表现出色， 魅力十足！Jordan系列篮球鞋具有轻质支撑性能，卓越的贴合度，以及灵敏的缓震性能，为您打造球场上无处不在的保护与舒适！ 请到 Nike Store探索更多Jordan产品的奥秘！