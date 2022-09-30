如需查询/管理2022年7月12日至9月27日期间在本平台所购商品的订单，请联系Nike客服中心获取帮助。

耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站


Nike 首款日常内衣｜是哪个女孩还没有这件人气新宠？

比普通内衣更支撑，比运动内衣更舒适

立即选购
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

我在舞台在
OWN THE FLOOR

立即解锁
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

球场实战利器

全新配色 Air Zoom G.T.Cut 2
助你掌控全场，辟出新境界

了解更多GT Cut 2.0选购GT Cut 2.0
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

「萤⽕」⼥⼦篮球系列

姐妹在 就有光

即刻探索
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

PICK你的跑道伙伴 领悟你的快

马拉松？轻盈中距？日常跑？总有一种快，为你而生

立即选购
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

无畏金兰 挑战装备

和姐妹一起捷“足”先登，
活力满满，掌控全场。

立即解锁
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

Nike 首款日常内衣｜是哪个女孩还没有这件人气新宠？

比普通内衣更支撑，比运动内衣更舒适

立即选购
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

我在舞台在
OWN THE FLOOR

立即解锁
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

球场实战利器

全新配色 Air Zoom G.T.Cut 2
助你掌控全场，辟出新境界

了解更多GT Cut 2.0选购GT Cut 2.0
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

「萤⽕」⼥⼦篮球系列

姐妹在 就有光

即刻探索
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

PICK你的跑道伙伴 领悟你的快

马拉松？轻盈中距？日常跑？总有一种快，为你而生

立即选购
耐克(Nike)女子系列-运动鞋女-女士服饰及配件装备-NIKE中文官方网站

无畏金兰 挑战装备

和姐妹一起捷“足”先登，
活力满满，掌控全场。

立即解锁

初秋格调穿搭