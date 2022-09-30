耐克(Nike)最新故事

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训练

我们的故事从一根绳子说起

这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。

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我们的故事从一根绳子说起

这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。

炼 | Coaching

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  • 斯隆·斯蒂芬斯讲述受伤后的逆袭之路

    训练

    播客《训练最前沿》：和斯隆·斯蒂芬斯一起蓄势逆袭

    斯隆·斯蒂芬斯 (Sloane Stephens) 练成网坛悍将的秘诀是什么？了解自己在网球以外的强大能量。这就来聆听她的故事。

  • 坚持训练计划，保持健康的秘诀

    训练

    5 个妙招，助你重拾健康习惯

    想要养成健康习惯并一直坚持下去？这份阶段性的计划将带你一步步向着目标前进。

  • 善用科学的训练方法，增加跑步里程

    训练

    跑更远的科学门道

    想要提升跑步表现，充分享受跑步乐趣？参考这份指南，即刻自信开跑。

  • 精神疲劳会对你的运动能力造成消极影响

    训练

    训练别「费脑」

    大脑也会累？那是它给你发出该歇歇了的信号。碰到这种状况时，不放试试以下招数，把压力转化成动力。

  • 研究表明,节食和饮食限制会导致体重反弹

    训练

    直觉饮食，想吃就吃

    与其执着于该吃什么的“规矩”，不如试试直觉饮食，了解如何聆听身体自然发出的指示，吃出健康。

  • 怎么样让重复训练坚持下来并收到不同的效果？

    训练

    训练「习惯」你了吗？

    无论是坚持日常跑步训练，还是完成每日俯卧撑挑战，方法得当，才能激发你的强大动力，助你飞速进步。快来看看该怎么做。

  • 想知道如何才能走出舒适区,适度去冒险不乏是一个好的体验

    训练

    你，只会是更强的你

    乐观进取的自信态度并非与生俱来，需要后天逐步地培养。解锁这些专家建议，培养信心让自己变得强大。

  • 策略性思维助你在训练中实现目标

    训练

    让过程富有成效

    如果当下你还未实现目标，那就制定策略，逐步推进，享受追逐目标的过程，而不只是在原地喊喊口号而已。

  • 降低风险：以科学的训练方式开启计划

    训练

    重启训练，做对了更重要

    如果你的日常训练停滞已久，该如何以正确的方式循序渐进重启训练？一起来看看吧。

  • 达成高效训练和提升训练效率的小贴士

    训练

    “零食式”锻炼，短时同样高效

    每次不到 10 分钟的简短训练，同样能带来出色的锻炼效果。这种“零食式”的训练，让你能更灵活地安排其他时间。

⼈* | Athletes*

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  • Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

    Nike x Megan Rapinoe

    Victory Redefined

    过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。

  • 视障跑者背后都至少需要一位陪跑员的帮助

    人物

    我们的故事从一根绳子说起

    这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。

  • 蕾妮·蒙哥马利:篮球能带给我不同体验

    人物

    蕾妮·蒙哥马利：行动带来大变革

    蕾妮·蒙哥马利（Renee Montgomery）是第一位由 WNBA 球员转职为老板兼副总裁的女性，但她保证自己不会是最后一位。

  • 滑板运动让每个人都能展现出自己的个性

    人物

    玩板女生，滑出东京范儿

    足立梓（Azusa Adachi）在 29 岁时才开始接触滑板。现在，通过“滑板女孩快照”的项目，她想给新一代滑手更多鼓励。

  • Yukai禅师:心灵修炼和畅快奔跑相得益彰

    人物

    禅师畅跑日本山间小径，用脚步追寻澄澈之心

    对于清水由海（Yukai Shimizu）来说，心灵修炼和畅快地奔跑并不冲突，而是相得益彰。

  • 截肢的职业选手:我也可以打高尔夫

    人物

    遭遇截肢的高尔夫球手，不懈挥杆梦想

    在事业起飞阶段，一次意外事故让卡洛斯·布朗（Carlos Brown）不得不重新思考自己的生活和他热爱的高尔夫运动。

  • 街头足球：“我不会墨守成规地随大流,一成不变不是我的风格”

    人物

    墨西哥城足球运动员如何精进技能

    艾伦·兰德罗斯（Alan Landeros）直到 16 岁才发现他对街头足球的热情。现在他正在挽回曾经错过的时光。

  • 跑出健康新生活

    人物

    遇见跑步，挥别沉沦的生活

    莱奥诺拉·曼萨诺（Leonora Manzano）曾经一度沉迷派对，不健康的生活方式导致她身体状况出现了异常。如今，她变身跑步达人，在墨西哥城死火山的山间小径自在畅跑，寻回了内心的平静和生活的节奏。

  • 打破刻板印象：橄榄球女性运动员传奇

    人物

    打破刻板印象：墨西哥橄榄球场上的女子力

    在墨西哥，橄榄球是一项不受关注且很少女性会参与的运动。玛丽亚·普鲁因（María Pruijn）却能在橄榄球场上得到力量。

  • 传奇运动员：叱咤纽约手球赛场的双胞胎姐妹

    人物

    传奇双胞胎姐妹叱咤纽约手球赛场

    梅兰妮·加拉特（Melanie Garate）和杰西尼亚·加拉特（Jessenia Garate）这对双胞胎姐妹的母亲曾是叱咤科尼岛球场的手球健将，如今，姐妹二人传承母亲的事业，在同一个球场斩获冠军。

群 | Community

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  • 拳击给我的生活带来了巨大的影响

    社群

    拳头非枪：扭转人生的拳击俱乐部

    不论你曾经有过什么样的故事，扭转自己的人生永远都不嫌晚。对于在伦敦的青少年们来说，这是一家通过运动凝聚彼此的拳击俱乐部。

  • 从哪里开始并不重要，重要的是你能走出怎样的未来

    社群

    让篮筐可及，梦想亦成真

    大家或许都知道扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）是 NBA 冠军，但更让人刮目相看的是他在球场之外所做的努力与付出。

  • 这些女性将独特的创造力和才华带到了场上

    社群

    超级五联盟，超不同

    伦敦的女性和多元群体在此相聚，自在享受足球运动。来看看她们的故事。

  • 志同道合：倡导公平和种族平等方面

    社群

    志同道合：非裔女子曲棍球队打出名堂

    一支由年轻非裔女孩组成的曲棍球队，通过不懈的努力，在高手如林的费城闯出了自己的一片天。

  • 印度Gymkhana足球俱乐部:挑战偏见为开创足球运动新纪元

    社群

    在伦敦生根的印度足球队

    伦敦西部的印度吉卡纳足球俱乐部正在努力打破刻板印象，为足球运动的未来开辟崭新的道路。

  • 危地马拉人认为竞走是通向美好未来的机会

    社群

    志同道合：竞走人生

    这支危地马拉竞走队，使竞走这项运动成为国家认同的一部分。

  • 篮球学院--见证着篮球对年轻人的影响

    社群

    移民儿童的篮球学院

    在意大利北方海岸边的一座篮球场，移民家庭的孩子们有了社群，也有了归属感。

  • 在达喀尔，海滩成为霹雳舞爱好者新的训练场所

    社群

    在海滩，见证霹雳舞的新浪潮

    来自塞内加尔达喀尔的运动员们，在白浪花中进行体能挑战训练。

  • 篮球给苏丹移民们的家

    社群

    哪里有球场，哪里就有家

    篮球让西澳大利亚的一群年轻苏丹难民找到了希望、归属感和友谊。

  • 哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

    社群

    运动无边界
    这群爷爷奶奶在泳池里大放异彩

    40 多年来，美国纽约哈莱姆区的一家花样游泳俱乐部，一直致力于帮助成员们在水中和社群里保持活跃。

潮 | Culture

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  • 帆船运动让你学会自律和对大自然的热爱

    文化

    在大海上：追逐宁静、破浪未知

    22 岁的圣卢西亚帆船手正在改变帆船运动的印象，并向世人展示家乡的社区文化。

  • 17岁的原住民讲述他跑步运动和身心和谐的故事

    文化

    为自己的原住民社群而跑

    年仅 17 岁的原住民运动员锡兰德·基诺斯威（Theland Kicknosway），同时也是舞者和活动家。他透过社会运动连结自我的原住民文化，并向大家展示它的历史。

  • 逐梦舞者：我不想留下任何遗憾

    文化

    打破成见，找寻真我，执着追逐舞者梦

    内森·费略特（Nathan Féliot）力图打破社会成见，拒绝一味满足父母的期望，立志成为家族中的首位舞者。

  • 美国原住民双胞胎兄弟用行动号召大家保护环境

    文化

    原住民兄弟的大地故事

    尊重环境是清熊（ClearBear）和哈特帕（Haatepah）兄弟俩原住民文化的一部分。他们表示，这同时也是每个人可以培养的理念。

  • 美发师和滑板手告诉我们：运动和创意领域熟能生巧的背后奥秘

    文化

    无论美发或是滑板，练习都是关键

    滑板手浅川美尾（Mio Asakawa）和美发沙龙老板细野雅美（Masami Hosono）分属不同领域，但是有一件事却是共通的：想进步，只有不断去练习。

  • 墨西哥城夫妇追寻自己的风格，促进种族交流

    文化

    墨西哥城夫妇弘扬传统文化，促进种族交流

    辛西娅·塞万提斯·古姆斯（Cynthia Cervantes Gumbs）和崔维斯·古姆斯（Travis Gumbs）的个性风格受到传统文化的启发，他们身体力行传播传统文化以及进行文化交流，旨在增进人们对黑人和拉丁裔社群的了解。"

  • 斜杠青年兄妹打破传统，推动潮流个性

    文化

    兄妹携手推动酷儿身份认同

    现居伦敦的斜杠青年乔治亚·帕默（Georgia Palmer）和乔尔·帕默（Joel Palmer）认为，唯有做自己才是真正的处世之道。

  • 来自小城镇的女孩，从不停止追逐梦想

    文化

    小镇女孩怎么重新定义未来

    这位23岁运动员兼模特，作为小镇上第一代的大学毕业生，看她如何追逐梦想中的教育和大都市呢？

  • 打破传统，探索50英尺下的神奇世界

    文化

    她深入深潜

    玛丽亚姆·赛义夫（Mariam Al-Saif）是一名来自科威特的潜水员兼企业家。在她的帮助下，越来越多的女性开始投入水下运动，而她也借助这条纽带为这些女性创建了一个具有包容性的社群。

  • 新生代的创新与突破，挑战传统的新锐组合横空出世

    文化

    颠覆音乐界和模特界的新势力

    19 岁的汤姆·奥斯汀（Tom Austin）和迪芭·赫克马特（Deba Hekmat）在各自的领域不断突破创新，演绎不一样的新生代。

创 | Innovation

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  • 清洁跑步鞋可以加强你与鞋之间的情感联结

    创新

    如何清洁跑步鞋，为环保出一份力

    想让你的跑步鞋更耐穿？做好清洁工作就能实现。看看 Nike 服装设计师拉吉·米斯特里（Raj Mistry）向我们展示的日常小举动，如何产生大改变。

  • One Bite团队与社区伙伴合作打造天台球场

    创新

    云端之上：香港的天台球场

    富有创意的设计，能联结不同年龄的运动爱好者，为社团注入能量，助力实现运动的包容性。

  • 跑步时能让你找回真正的自己

    创新

    12 个妙招，让 1 双跑鞋的旅程继续

    让我们和你分享 12 个简单的跑鞋保养技巧。这些小技巧不仅让你能减少浪费，还能帮助你成为更加专注的跑者。

  • 来自运动员的灵感：跑步义肢

    创新

    无碍畅跑：跑步义肢的革新

    Nike 设计师们从身障运动员自制的跑步装备中汲取灵感，致力于研发用于实用跑步的义肢，从而改变身障运动员的人生。

  • 疫情下的远程办公法——色彩日记

    创新

    一起用彩色手账，发现别样世界

    整理思绪，留意周遭的点滴，试着通过用手账记录每日生活的练习来打磨你的创造力。来自 Nike 的 4 名设计师也想跟你分享他们是怎么做的。

  • 疫情时代下，居家训练如何塑造我们的未来

    创新

    疫情时代下，居家训练如何塑造我们的未来

    疫情防控已成常态，全球开放仍是难题。无论专业教练还是爱运动的普通人，都在认真思考出路，寻求应对方法。破而后立，让自己变得更强大。

  • 零碳排环保运动鞋设计背后的故事

    创新

    零碳排环保运动鞋设计背后的故事

    在零碳排环保运动鞋 Space Hippie 系列的设计过程中，我们收获良多。以下这五点是我们一路走来的些许心得。

  • 生活中的创新，学习如何制作可持续的生物材料

    创新

    如何在厨房自制生物材料，创造可持续的未来

    Nike 设计师里克·邦德（Rikke Bonde）分享将海藻制成天然塑料的可持续食谱，带你快速解锁创意新方式。

DNA

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  • 问题终结者：比尔·鲍尔曼

    耐克档案馆

    决不停 专注倾听

    据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。

  • 不羁斗士：史蒂夫·普雷方丹

    耐克档案馆

    不羁者 决不停

    从高中田径锦标赛的铩羽而归，到踏上国际赛场打破世界纪录，史蒂夫·普雷方丹 (Steve Prefontaine) 向我们证明了勇气比金牌更可贵。史蒂夫·普雷方丹不仅是为了赢得比赛而奋力奔跑，更是为了传递不羁精神，激励人们跟随他的脚步一往无前。一起来了解这位Nike元老级巨星的故事。

  • Pegasus的跌宕鞋生

    耐克档案馆

    决不停 创变不止

    从跑鞋首选到离开一线队伍，又重回 Nike 热门经典跑鞋之列，如今已四十多岁的 Pegasus 经历了怎样的跌宕起伏？一起走进这款人气跑鞋背后的故事。

  • Nike运动研究实验室（NSRL）的四十年

    耐克档案馆

    决不停 大胆设想

    我们在新罕布什尔州埃克塞特的一个小仓库里创立了最初的 Nike 运动研究实验室 (NSRL)，我们就是在这里实践着我们的设想。在这个“名字听起来很高大上的库房”里，我们探索着各种奇思妙想。如今，NSRL 成立已有四十多年，我们从未停止大胆设想。

  • 革命性足球鞋Mercurial的诞生

    耐克档案馆

    决不停 全速进发

    Mercurial 在外观、脚感和提升运动表现方面为足球鞋树立了新标杆。在回顾历史的过程中，我们重新品味了 Mercurial 的经典设计，并思考着如何将其融入未来的产品工艺。

  • 决不停 挑战常规：Circa 72

    耐克档案馆

    决不停 锐意创新

    Nike 一直以锐意创新而闻名。全新 Nike Circa 72 系列焕新诠释过往创意设计，助力新生代续写传奇。

  • 除了关注运动员,艺术和设计也是Nike广告一大组成部分

    耐克档案馆

    决不停 传承灵感

    经典广告和创新产品是 Nike 的基石，两者都在行业里具有非凡的革新意义。再让我们回顾那些打动人心的经典 Nike 广告，也看看向这些广告致敬的当代作品吧。

  • 光荣的失败造就 Air 的辉煌成功

    耐克档案馆

    决不停 创想

    Nike 设计师大胆采用创新设计，以跨时代的想象力推出了突破文化边界的 Air 鞋款。让我们一起解锁鞋款背后的故事，从中汲取灵感，去创造属于你的经典时刻。

  • Nike经典标志耐克勾的诞生

    耐克档案馆

    决不停 留下印迹

    卡罗琳来到 Nike 位于俄勒冈州的会议室，而正是这间狭小而不起眼的房间，见证了 Nike 品牌标志的历史性诞生。起初，卡罗琳设计了多个版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志。在否决其他四个方案后，奈特最终只好敲定了耐克勾标志。比起欣喜激动，这更像是勉强接受。奈特对耐克勾标志的勉强接受，至今仍广为人知。

  • 践行实验精神才能在不经意的灵感中遇见无限可能

    耐克档案馆

    决不停 打破陈规

    比尔·鲍尔曼不是个空想家，而是一个实践派。这是一种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，自此这种精神一直引导着 Nike 的工作方式，催生了从环保到设计的数百项创新。几分钟后，他就把一罐液态聚氨酯倒进了华夫饼模具，从一个简单的念头开始，最终创造出 Nike 第一双跑鞋的鞋底。

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