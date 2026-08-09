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篮球 鞋类(225)

勒布朗·詹姆斯凯文·杜兰特Jordan
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Jordan
Nike By You
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篮球
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勒布朗·詹姆斯
凯文·杜兰特
Kobe III Protro
Kobe III Protro 科比男子篮球鞋
新品上市
Kobe III Protro
科比男子篮球鞋
¥1,499
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro 科比男/女篮球鞋
新品上市
Kobe III Low Protro
科比男/女篮球鞋
¥1,399
Kobe 3 Protro Low
Kobe 3 Protro Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe 3 Protro Low
科比大童篮球鞋
¥849
Kobe III Low
Kobe III Low 科比大童篮球鞋
新品上市
Kobe III Low
科比大童篮球鞋
¥849
Book 2 "White Label"
Book 2 "White Label" 德文布克男子篮球鞋
新品上市
Book 2 "White Label"
德文布克男子篮球鞋
¥1,099
A'Two "ASW" EP
A'Two "ASW" EP A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
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A'Two "ASW" EP
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊全明星男/女篮球鞋
¥1,049
Nike G.T. Cut 4 EP
Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut 4 EP
男/女篮球鞋
¥1,499
A'Two LX EP
A'Two LX EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋
人气热销
A'Two LX EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋
¥1,149
Sabrina 4 EP
Sabrina 4 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
新品上市
Sabrina 4 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
Sabrina 4 "White Label" EP
Sabrina 4 "White Label" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
售罄
Sabrina 4 "White Label" EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥1,049
A'Two "Mirrored"
A'Two "Mirrored" A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
人气热销
A'Two "Mirrored"
A'ja Wilson 阿贾 · 威尔逊大童篮球鞋
¥799
Giannis Freak 8 EP
Giannis Freak 8 EP 耐克字母哥男子篮球鞋
新品上市
Giannis Freak 8 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
¥799
Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP
Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP 佩奇·布克斯男/女篮球鞋
新品上市
Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP
佩奇·布克斯男/女篮球鞋
¥1,499
Nike S.T. Charge EP
Nike S.T. Charge EP 耐克荆棘男/女篮球鞋
新品上市
Nike S.T. Charge EP
耐克荆棘男/女篮球鞋
¥899
Book 2 "Camo" EP
Book 2 "Camo" EP 德文布克男子篮球鞋
Book 2 "Camo" EP
德文布克男子篮球鞋
¥999
LeBron XXIII PER EP
LeBron XXIII PER EP 詹姆斯男子篮球鞋
新品上市
LeBron XXIII PER EP
詹姆斯男子篮球鞋
¥1,399
Kobe 9 Low
Kobe 9 Low 科比男子篮球鞋
Kobe 9 Low
科比男子篮球鞋
¥1,399
Nike G.T. Cut 4 EP
Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋
Nike G.T. Cut 4 EP
男/女篮球鞋
LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP
LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP 詹姆斯男/女篮球鞋
LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" EP
詹姆斯男/女篮球鞋
Sabrina 4 EP
Sabrina 4 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋
人气热销
Sabrina 4 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
¥949
A'Two "Gold Standard" EP
A'Two "Gold Standard" EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋
人气热销
A'Two "Gold Standard" EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球鞋
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP 男/女篮球鞋
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP
男/女篮球鞋
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋
人气热销
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
男/女篮球鞋
Kobe 3 Low Protro "CHBL"
Kobe 3 Low Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋
人气热销
Kobe 3 Low Protro "CHBL"
耐高篮球系列科比男/女篮球鞋
¥1,499

耐克篮球鞋

说到耐克篮球鞋，我们把它深入研究成了一门科学。 耐克研发的篮球鞋包含最前沿的Hyperfuse结构, Flywire飞线技术, Lunarlon 缓震技术以及其他创新技术来实现超级轻质的享受、优越的支撑性能以及全方位的冲击力保护。从高帮到低帮球鞋，从日常街边穿着的耐克休闲鞋到篮球赛场的耐克篮球鞋， 那些深受篮球运动员们喜爱的球鞋， 在这里您都能找到！