Nike Pro
女子速干中腰骑行训练短裤
¥299
准备好尽情挥洒汗水了吗？ Nike Pro 女子速干中腰骑行训练短裤采用顺滑面料，质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV2465-010
Nike Pro
¥299
准备好尽情挥洒汗水了吗？ Nike Pro 女子速干中腰骑行训练短裤采用顺滑面料，质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。
专业风范
自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
全力训练，保持干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
柔软稳固
柔软提花弹性腰部设计，贴合亲肤而不会产生紧勒感或束缚感。
产品细节
- 裤腿饰有印花图案
- 左髋印有耐克勾标志
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。腰头部分：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV2465-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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