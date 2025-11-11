Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

在疯狂的 2020 年，我在地球一隅找到了宁静，那是一个离洛杉矶只有四小时路程的小镇，名叫隆派恩。作为隆派恩派尤特及肖肖尼部落的家园，加州隆派恩以其坐落在塞拉山脉下、位于巨型花岗岩之间的分散露营区（阿拉巴马山）而闻名。毫不夸张地说，身临其境就仿佛置身于另一个星球。尽管户外爱好者蜂拥而至，但这里任何一处露营点都让人无可挑剔。



我和家人坐上满载装备的汽车，开启了冒险之旅，并在这个“超大运动场”中找到了一处与外界完美隔绝的落脚点。即便这里是热门露营地，你仍会感觉到自己与其他露营者完全互不干扰，阿拉巴马山的美便在于此。唯有夜幕下远处篝火闪耀的微光和偶尔驶过的卡车在提醒着，你并非独自一人。



既然 Hike Clerb 一直致力于让有色人种女性走向户外探索自然，那么你可能会认为，我作为这个跨地区女性远足团体的创始人，做起这些与户外相关的事来会很轻松……但事实并非如此。我曾在豪华帐篷里露营过，也曾在荒蛮的露营地中住过探险厢型车（又称边远地露营），但是一想到要自己搭帐篷、自己固定地钉，我就心里没底。直到这次旅行前，我都没有把握。



无论你是第一次搭帐篷还是第一百万次，真的都没有太大关系，关键是着手去做。做起来远比看起来简单得多！其实，这次旅行是我第一次必须自己从头到尾搭建营地。之所以有必要强调这点，是因为，第一，这是真的，第二，我希望这些话能够带给你们力量，让你们知道，在外出探险的时候自己能做的不只是拉上朋友、带上装备，你们还有能力做更多的事。即使你在小时候没露营过（我也没有），或者从未自己搭过帐篷（我同样没有），你还是可以做到的，我保证！有时，入门的最大障碍可能是缺乏付诸行动并做好必要工作的信心。请你大胆地借用朋友的露营装备或租下你所需的物品吧。



在为晚上过夜搭好营地后，我们便围在篝火旁取暖，听音乐，看星星，做晚餐和果塔饼干，我们在群山间、星空下完全沉浸于快乐之中，感觉就像待在家里一样。



第二天，我们前往死亡谷国家公园探险，这里是北美洲海拔的最低点，同时也是美国本土 48 个州内最大的国家公园。我们去了艺术家调色盘 (Artists Palette) 和沙丘 (Sand Dunes)，还欣赏了沿路的风景。想象一下大自然精心绘制的彩色山峦和你所见过的最大的沙坑，那场景美极了。我们最后到达了一个盆地，在此结束了一天的参观行程，沙漠之上，一轮圆月冉冉升起，令人心醉神迷。



最后一天，我们在营地周围徒步游玩，感受惠特尼峰的景致。这里有太多徒步旅行的路线和地方可供探索。不管是沿着电影路 (Movie Road) 前行，在一些知名电影的拍摄地点打卡，抱石攀岩，还是欣赏天然拱岩，选择多到不胜枚举。在看够拱岩、洞穴并徒步登顶围绕我们的岩石之后，我们便收拾装备，启程返回洛杉矶。到家已经是星期天晚上 7 点，而我们收获的却是身心的休憩、元气的恢复和内在的宁静。