  1. 篮球
    2. /
  2. 配件和装备

篮球 配件和装备(68)

球类运动帽、遮阳帽和头带袖套和臂章
性别 
(0)
男子
女子
儿童 
(0)
男孩
女孩
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
篮球
运动员 
(0)
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Elite 2.0
舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥109
Kobe Unicorn
Kobe Unicorn Dri-FIT ADV 科比舒适速干中筒运动袜（1 双）
Kobe Unicorn
Dri-FIT ADV 科比舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Unicorn
Nike Unicorn Dri-FIT ADV NBA 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Unicorn
Dri-FIT ADV NBA 舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥169
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
Nike Everyday All-Court 8P
Nike Everyday All-Court 8P 篮球
Nike Everyday All-Court 8P
篮球
¥249
Nike Skills
Nike Skills 篮球
新品上市
Nike Skills
篮球
¥99
Kobe Signature
Kobe Signature 科比篮球
新品上市
Kobe Signature
科比篮球
¥199
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对）
新品上市
Jordan Jumpman
速干护腕 （1 对）
¥149
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
新品上市
Nike Varsity Elite
双肩包
¥699
Nike Infinity GameTack
Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球
新品上市
Nike Infinity GameTack
室内/户外篮球
¥249
Nike Elite Tournament
Nike Elite Tournament 8P 篮球
新品上市
Nike Elite Tournament
8P 篮球
¥499
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT 科比速干篮球头带（1 条）
新品上市
Kobe
Nike Dri-FIT 科比速干篮球头带（1 条）
¥99
Kobe Bryant
Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）
新品上市
Kobe Bryant
Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）
¥99
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 舒适速干中筒运动袜（1 双）
Nike Elite 2.0
舒适速干中筒运动袜（1 双）
Jordan
Jordan 轻便型腰包
Jordan
轻便型腰包
¥349
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥599
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite 双肩包
Nike Varsity Elite
双肩包
¥599
Jordan
Jordan 行李包
Jordan
行李包
Jordan
Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
Jordan
Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
¥129
Jordan
Jordan 大童舒适速干中筒运动袜（3 双）
人气热销
Jordan
大童舒适速干中筒运动袜（3 双）
¥109
Jordan Elite
Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Elite
速干中筒运动袜（1 双）
¥99
Jordan
Jordan 轻便型腰包
Jordan
轻便型腰包
¥349
Jordan
Jordan Monogram 迷你斜挎包
Jordan
Monogram 迷你斜挎包
¥429
Jordan
Jordan Mini Pin 双肩包
Jordan
Mini Pin 双肩包

Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款