跑出穿堂风

Aero-FIT 专为跑者散热而设计

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耐克(Nike)跑步系列-跑步鞋-跑步服装-跑步配件, 速干透气不粘

速干透气不粘

Aero-FIT 达到 Dri-FIT II 速干级别和通风 250-300+ CFM，有效提升透气性，减少贴身不适，让跑步全程舒适自如。

耐克(Nike)跑步系列-跑步鞋-跑步服装-跑步配件, 舒爽材质不闷

舒爽材质不闷

透气设计有助减少高温环境带来的黏附感，让你专注运动表现。

耐克(Nike)跑步系列-跑步鞋-跑步服装-跑步配件, 区域散热网眼

区域散热网眼

针对出汗区域动态分布的椭圆形网眼设计， 优化透气性使高汗区孔洞更大，帮助跑者在训练中有效散热。

跑出穿堂风

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区域散热网眼

针对出汗区域动态分布的椭圆形网眼设计， 优化透气性使高汗区孔洞更大，帮助跑者在训练中有效散热。

专为跑者散热而设计

Aero-FIT 采用高卷曲再生织物材料，有助透气散热。

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耐克(Nike)跑步系列-跑步鞋-跑步服装-跑步配件
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专为跑者散热而设计

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