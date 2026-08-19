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足球 配件和装备(55)

球类手套/无指手套运动帽、遮阳帽和头带
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足球
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2025/26 赛季巴萨客场
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Club 科比五片式速干运动帽
2025/26 赛季巴萨客场
Nike Club 科比五片式速干运动帽
¥229
2025/26 赛季切尔西
2025/26 赛季切尔西 Nike Club 五片式速干运动帽
2025/26 赛季切尔西
Nike Club 五片式速干运动帽
¥229
2025/26 赛季巴萨客场
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Academy 科比健身包
2025/26 赛季巴萨客场
Nike Academy 科比健身包
¥199
Nike Academy
Nike Academy 足球健身包
Nike Academy
足球健身包
¥149
2025/26 赛季巴萨客场
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Academy 科比足球
2025/26 赛季巴萨客场
Nike Academy 科比足球
¥269
2025/26 赛季巴萨客场
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Skills 科比足球
2025/26 赛季巴萨客场
Nike Skills 科比足球
¥159
英格兰足协 Academy
英格兰足协 Academy Nike 足球
英格兰足协 Academy
Nike 足球
巴西队 Academy
巴西队 Academy Nike 足球
巴西队 Academy
Nike 足球
¥249
2026/27 赛季荷兰队
2026/27 赛季荷兰队 Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽
2026/27 赛季荷兰队
Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽
¥229
Jordan Club
Jordan Club 软顶运动帽
Jordan Club
软顶运动帽
¥249
Nike Academy
Nike Academy 足球鞋包
Nike Academy
足球鞋包
Nike Academy
Nike Academy 足球行李包
Nike Academy
足球行李包
Nike Academy "Kylian Mbappé"
Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球
新品上市
Nike Academy "Kylian Mbappé"
姆巴佩足球
¥249
2025/26 赛季巴萨客场
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Heritage 科比双肩包
2025/26 赛季巴萨客场
Nike Heritage 科比双肩包
¥319
2025/26 赛季国际米兰
2025/26 赛季国际米兰 Nike Academy 印花健身包
2025/26 赛季国际米兰
Nike Academy 印花健身包
¥229
Nike Mercurial Lite
Nike Mercurial Lite 耐克刺客系列足球护腿板（1 对）
Nike Mercurial Lite
耐克刺客系列足球护腿板（1 对）
¥169
2025/26 赛季巴黎圣日耳曼
2025/26 赛季巴黎圣日耳曼 Nike Club 五片式速干运动帽
2025/26 赛季巴黎圣日耳曼
Nike Club 五片式速干运动帽
¥229
Nike Academy Elite
Nike Academy Elite 足球
Nike Academy Elite
足球
¥449
2025/26 赛季国际米兰
2025/26 赛季国际米兰 Nike Club 五片式速干运动帽
2025/26 赛季国际米兰
Nike Club 五片式速干运动帽
¥229
2025/26 赛季巴萨
2025/26 赛季巴萨 Nike Academy 健身包
2025/26 赛季巴萨
Nike Academy 健身包
¥199
Nike Academy
Nike Academy 足球
Nike Academy
足球
¥249
Nike Skills
Nike Skills 足球
Nike Skills
足球
¥129
Nike Academy
Nike Academy 足球双肩包
Nike Academy
足球双肩包
¥429
Nike Academy
Nike Academy 足球双肩包
Nike Academy
足球双肩包

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