ACG指南
带你探索地球，找寻内心的宁静
不同的人对宁静有不同的看法。ACG 致力于助你找寻内心的宁静。我们深信，大自然应作为这趟探索之旅的起点。本份指南将带你解锁各种与大自然交流互动的方法，将你从繁忙的日常工作中解脱出来，让你寻找内心的平静。我们建议你在附近的公园或其他心仪的户外场所去实践我们的方法。你可以带上我们的妙招出发，同时保留网站页面，花费数日、数周、数月甚至数年去吸收其中的内容。无论你需要多长时间，我们都希望你能与我们分享自己在这趟宁静之旅中的收获。
在日常生活中亲近大自然
当你置身大自然时，就会明白大自然的益处。不过，并不是每个人都能打点行装，乘上公交，再跋山涉水到达史密斯巨岩，不过没有关系。ACG 为你带来一份全新指南，无论你住在乡村、郊区还是大都市，均可利用这份指南学习每天与自然亲密接触的小妙招。我们为你准备了图表等丰富信息，继续往下看吧。
第 1 步：大自然就在你的周围。每天，你都可以留心观察可能被自己忽略的小事物。生长在人行道夹缝中的小草就是大自然的一部分。
第 2 步：本周，不妨到附近的一家公园或其他公共户外场所去看看。你一定会玩得很开心。
第 3 步：将远足或漫步大自然定为目标，每月完成一次。这有助于你更好地欣赏周围的环境。别忘了带个同伴，两条腿、四条腿甚至 100 条腿的朋友均可与你结伴同行。ACG 对他们一视同仁。
第 4 步：如果你曾经想去国家公园，可以策划年度旅行并将其实现。命运掌握在自己手中。不过谁也掌控不了真正的宿命。旅行中还有很多问题要思考……
完全沉浸于自然之中
放慢节奏，按下暂停键，调动感官，你听到了什么，闻到了什么，看到了什么？显然，映入你眼帘的一定有全新ACG系列 。这一节将讲述如何完全沉浸于自然之中。到大自然中走一走，解压又舒心。
第 1 步：关注当下。找一个舒适的地方，静下心来。清空大脑中的杂念。哇，真没想到大脑中的杂念居然这么多。
第 2 步：置身户外时，调动你的感官。触摸时心怀敬意。嗅闻时大胆靠近。品味时务必用心，可别伤害自然生灵的感情。
第 3 步：树木会散发出大地的能量，给人一种静谧之感。如果在下个关口有条件的话，请为一棵树献上拥抱。先替那棵树谢谢你啦。
守护地球母亲
这个星球是个活生生的、会呼吸的生命体。她就是你的地球母亲。阅读这份 ACG 指南，探索向地球母亲表达尊重的最佳方法。如何来去无痕，将带来的物品打包带走？如何避免踩到自然生物？哪些地方不适合弹奏你生日时收到的那把樱桃红吉他？答案尽在本份指南中。是时候行动起来，做好地球母亲的守护者。
第 1 步：你可以将一路上看到的所有垃圾都捡起来，稍后再妥善处理。如果你觉得捡垃圾很恶心，不妨想象一下地球母亲的感受。
第 2 步：留意双脚踩到的地方。小生物也有丰富情感。
第 3 步：垒石头、大声放歌等其他类似的举动都会破坏大自然。保留原生态风貌，让自然生态系统发挥出理想作用。保护环境，赞美户外，与自然和谐共处。
将手机抛在脑后
你不需要手机。好吧，你可能需要手机来阅读这份指南。但置身大自然时，你很快就会发现，没有数字设备也能轻快放松，开心畅玩。放下手机，就能找回宁静的乐趣。为你奉上这份 ACG 指南，阅读完后不妨找个小湖，把手机放进去并至少坚持一小会。
第 1 步：坚持到底，远离手机。用双手玩平衡棍，或者用石子玩打水漂，在远离手机时，更专心地投入当下。
第 2 步：尝试在大自然中挥洒创意灵感，分散自己的注意力。做个炭擦，或者画一幅小图。
第 3 步：找一个能和朋友一起玩的双人活动。规则由朋友来定。