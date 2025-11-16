Nike ACG：一路向北，探寻心灵秘境

我从小在城市里长大，

更喜欢坐在 逼仄公寓的地板上。

我谨言慎行，

远离纷争。

我不经常探索大自然，

因此对大自然母亲并不熟悉，

这种陌生感让我日益与大自然

疏离。

但我不也是大自然的一份子吗？

怎会有人说大自然不是我的名字呢？

如果那也是你的名字呢？

唯有灌溉才能让我们绽放。

绽放后，我们的皮肤颜色也会变得鲜活起来，仿佛大自然就是我们的诞生地，

而非那个有幸从母胎里呱呱坠地的

医院。

这里有些小径甚至无法在地图上找到标示，

我们沿着这些小径，心无旁骛地按照自己的节奏朝心中尚存的梦想前进，

这种节奏和梦想根植于我们的内心，流淌在我们的母亲以及祖祖辈辈的血液中。

我来到这里，只为找回自己所应拥有的品质：

谦逊。

虽然我的名字叫大自然，

但我从未探寻过这片土地。

希望这片土地能对我保持耐心，

耐心地等待我克服恐惧，

耐心地等待我们了解彼此，

耐心地等待我怀着好奇心来这里探索。

在这里，我要用全新的方式进行呼吸，

就像换了一个肺一样。