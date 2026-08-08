我们踏上史密斯巨岩的设计灵感之旅时，天空一直在飘着雪。我们决定告别办公室的灯光，去呼吸点新鲜空气，同时深入户外，为下一季 ACG 系列汲取设计灵感。去年夏天，野火烧毁了从马里恩·福克斯穿过黑布特和姐妹城再到史密斯巨岩的浅窄山路。那年二月，抵达史密斯巨岩的唯一途径就是翻越俄勒冈州的最高点胡德山。

我们九个人毫不畏惧，当天早上，我们聚集在寒冷的 Nike 停车场。鞋类和服装设计师、营销人员、品牌设计师和销售代表挤进三辆车，从位于比弗顿的 Nike 总部出发，途经胡德山脚下的曲折镇和杜鹃镇等城镇。到了政府营地外，天空开始飘起大雪。