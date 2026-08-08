设计揭秘：
全新ACG系列
灵感来源于史密斯巨岩
由于二月湿雪在俄勒冈州高地沙漠的积雪厚度超过两英尺，该州州长宣布进入紧急状态，如果我们早料到雪势会如此强劲，情况可能会有所不同。不过，这就是荒野的特色，狂野不羁。阅读下文，了解最新 ACG 系列的幕后设计故事，探索我们在暴风雪下的史密斯巨岩之旅如何为该系列注入灵感源泉。
我们踏上史密斯巨岩的设计灵感之旅时，天空一直在飘着雪。我们决定告别办公室的灯光，去呼吸点新鲜空气，同时深入户外，为下一季 ACG 系列汲取设计灵感。去年夏天，野火烧毁了从马里恩·福克斯穿过黑布特和姐妹城再到史密斯巨岩的浅窄山路。那年二月，抵达史密斯巨岩的唯一途径就是翻越俄勒冈州的最高点胡德山。
我们九个人毫不畏惧，当天早上，我们聚集在寒冷的 Nike 停车场。鞋类和服装设计师、营销人员、品牌设计师和销售代表挤进三辆车，从位于比弗顿的 Nike 总部出发，途经胡德山脚下的曲折镇和杜鹃镇等城镇。到了政府营地外，天空开始飘起大雪。
在目睹几辆十八轮卡车翻倒在路边的沟渠里后，我们决定，最佳的对策是遵循路边标牌的指示“使用雪地链”。汽车在结冰的柏油路上飞驰而过，我们跪在路边，一起解读雪地链的使用说明书：检查菱形雪地链，向前拉 15 英尺，再次拉紧。在确认雪地链固定完好，并且能在暴风雪中为我们提供通过山路所需的额外抓地力后，我们继续前行。
这一路走得很慢。我们穿过德舒特河时，已经到了下午。安装雪地链后，最高建议车速为每小时 25 英里，由于能见度有限，我们的行驶速度比这个速度还要慢。当我们的车队最终抵达史密斯巨岩时，太阳已经西沉在云层之后。
史密斯巨岩经常沐浴在阳光之中；俄勒冈州高地沙漠每年的日照时间超过 300 天，因此看到巨岩上覆盖着几英寸厚的积雪，我们十分吃惊。我们原本计划绕着史密斯巨岩西北侧名为“苦难岭”的小径来一场愉快的远足，快速攀上 722 英尺的高度抵达一处观景台，天气好的时候，你可以在著名的猴脸石攀岩路线上看到攀岩者。但由于天气恶劣，所有的路径都被封锁。
在恶劣天气下历经七小时穿越险峻山路之后，却发现自己的目的地被封锁，有些人可能会灰心丧气。我们可不是这样的人。在车里待了几个小时后，来到户外本身就是一种奖励。史密斯巨岩山脚下的风景超凡脱俗，空中的雪花簌簌飘落，万籁俱静；小路对面有匹马在齐膝深的暴风雪中跋涉。结霜的地面仿佛泛着光芒。我们跑到雪地里做雪天使，拿着雪球互相追逐，直到天快黑得看不见了才停下。毕竟，无论如何，我们此行的目的就是全心领略史密斯巨岩本身的景色，并从所见所感中获得领悟。
光线迅速暗了下去，我们前往夜晚的住处，这座田园小屋坐落于杰弗逊山和三指杰克山之间的萨特尔湖畔，三指杰克山是一座休眠火山，以俄勒冈地区早期一位坏脾气的探矿者命名。小屋在我们的车头灯下若隐若现，让人感觉温暖而诱人。当我们驶入几乎空无一人的停车场时，车胎周围还在继续积雪，我们拖着行李进了门。
手机信号在俄勒冈州的荒野中并不稳定，小屋的无线网也因暴雪早已瘫痪。我们无法联系家人，告诉他们已成功在暴风雪下抵达目的地，虽然这很难熬，但与外界隔绝也有些特殊的意义。互联网和社交媒体的循环永无止境，人们很容易因眼前的事物分散注意力。有时候，拔下电源插头，重新关注大自然也非常重要。
晚上我们被大雪困住，因此我们遵循了古老的雪天传统：生火取暖，放松身心。我们聚在吧台周围，一边喝着热气腾腾的饮料，一边分享当天的所见所想。我们围绕装备在公路环境和户外严苛条件下发挥的作用交流了意见，对装备的性能有了全新认识。此外，我们还讨论了下一季 ACG 的改进方法。在讨论完设计之后，我们回到了小屋的休息区，我们发现这里摆了个书架，从低俗小说到古老的荒野指南，书架上摆满了各种书籍。因为与外界隔绝，我们从书架上随机挑选书目，轮流为对方朗读。有些人是首次参与 ACG 之旅，而另一些人则是多年的老成员了。从某些方面来说，有机会将设计团队成员聚在一起，和他们旅行放松娱乐，与分享产品和反馈特色一样重要。这培养了我们整个团队之间的情谊和凝聚力。
第二天早上，我们吃完早餐后又在休息室集合，举办了另一场灵感交流会。这一次，所有人都带来了自己的背包，我们轮流平铺展示这次旅行中所带的装备，讨论哪些装备不可或缺，哪些所带装备最后毫无用处，并展示自己认为独特的户外装备。我们在房间里四处走动，倾听经验丰富的户外爱好者和城市行家的意见，每个人都分享了自己对户外活动重点的看法。通过这个展示和讲述小游戏，我们开始领悟设计方式，追求新思路，并调整下一季 ACG 的设计方向。
我们驶出停车场时，团队之间弥漫着真切的凝聚感。我们小心翼翼地驶过白雪覆盖的道路，回到波特兰，大家都精力十足，跃跃欲试，准备将我们从彼此身上以及户外时光学到的内容呈现于画板之上。这就是在荒野完成设计的奥秘所在。你可以看到在工作室里看不到的东西；你可以与大自然亲密接触，从中汲取能量，了解大自然的难题，并调动所有感官去真切体验某个环境，回味其中感受。你可以测试理论、分享想法并利用人和环境共同的凝聚力奠定设计基调。
当我们借助某个地点打造新产品时，我们就代表了那处地点。我们选择的灵感之地是广袤的荒野，散发着粗犷原始的户外魅力。当我们为户外发声时，就是为地球发声，而我们所有人都是地球的化身。