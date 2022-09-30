如何选择孕产期训练服装？

选择出众孕产期训练服装，舒适度过孕期各个阶段
选购指南
如何找到舒适的孕产期训练服装，助力产前至产后的各项训练，本指南将为你指明方向。
怀孕带来的身体变化不仅仅是日益隆起的肚子， 你还要面对手脚肿胀和胸部变大的状况，以及其他众多变化。 但这并不意味着你就应该接受不合身或不舒服的训练服装。 你的身体已经在为生育付出，为什么还要忍受不舒服的运动服？
选择舒适的孕产期训练服装会让你的锻炼体验大为改观。 大多数孕产期运动服都采用弹性面料和导湿速干材料，以及专为哺乳期女性打造的功能性设计。
即便如此，你也不一定非要在孕妇区选购训练服装。 尽管孕妇装采用了孕前尺码，但很难准确预测未来几个月你的肚子会有多大，也很难预测实际的体验如何，所以最好在购买前进行试穿。
围产期健康教练和教育者、孕妇和新手妈妈在线平台 Dear Sunday 创始人 Cassie Shortsleeve 表示：“也可以在网上订购几个不同的尺码，如果最舒适的尺码超出了你的预期，提醒自己，你正在孕育生命，你应该享受舒适的服装。”
你还可以选购比平时尺码更大的训练服装，以此获得舒适的贴合体验。 Shortsleeve 认为：“有时需要选择孕妇装，但大多情况下只要选择比常规尺码偏大的服装就足够了。”
想要在产前训练中舒适有型，可以参照以下指南，选购必要的孕产期训练服装和装备。
1. 选购弹性高腰紧身裤
你的肚子一天比一天大，即使你没有立即发现这些变化，也需要能适应变化的紧身裤。 认证私人教练、Every Mother 创始人 Leah Keller 建议选择弹性贴身的高腰孕妇紧身裤，可以出众包覆孕肚。
Keller 表示：“（高腰紧身裤）通常都很舒适，尤其是在训练时，它可以提供出众支撑力和稳定性。”
然而，Keller 告诫大家，不要养成每天 24 小时穿高腰紧身裤的习惯。 “长时间穿着紧身裤会让你以为自己的核心力量和稳定性比实际更强。”她解释道， “这种错觉会导致部分孕妇跳过核心力量训练。”
强化核心力量对于预防背痛（孕期常见的问题）和准备分娩都很重要。
说到材质，通常建议选择透气出众、导湿速干的材料，比如聚酯纤维和锦纶。 这些面料可以让你保持凉爽舒适，尤其是在身体倍感辛苦的孕期。
产前和产后健身专家、Speir Pilates 创始人 Andrea Speir 建议：“最好选择质感柔软的面料，轻盈的棉料对绷紧的皮肤很有帮助。 我会避免厚重的紧身裤，因为这通常会让一个已经感觉很热的孕妇更不舒服。”
3. 选购支撑性运动内衣
一件舒适的孕妇运动内衣可以为渐渐变大的胸部提供出众支撑和完整包覆，让你的训练体验完全不同。 一般来说，内衣中的钢圈会让大多数女性感到不适，你也可能需要选择不带钢圈的孕妇运动内衣。
虽然舒适贴合的版型可以带来一些支撑感，但也不要太紧，不然会限制你的行动，甚至可能导致疼痛。 因此，Shortsleeve 建议选购比平时大一到两个尺码的运动内衣。
Shortsleeve 表示：“即使你的胸部不是很大，很多女性在孕前期和整个产后期间，尤其是在母乳喂养期间，胸部都会变大。” “运动内衣太紧会导致哺乳期间出现堵奶的状况。”
如果你打算母乳喂养，Keller 建议选择可以兼做哺乳内衣的运动内衣。 然而，她说，由于对面料的要求不同，要找到一款能够同时满足这两种需求的运动内衣也并非易事。
“我发现不同类型的服装在技术方面会相互制约。”Keller 说， “打造出一款舒适非凡、便于哺乳或吸奶、支撑出众、效果拔群的运动内衣，是一项工程壮举。”
所以，如果你找不到各方面都不错的运动内衣，Keller 建议分别针对训练、哺乳和/或吸奶的用途单独购买。
在设计方面，Speir 建议遵循简约的原则。 “选择宽肩带和侧面包覆的设计。 随着胸部不断变化，你会需要完整的包覆效果，这样就不用担心在训练过程中出现尴尬的局面。”
有些常规运动内衣也可以用作孕妇运动内衣，所以你没必要再买一款专门的孕妇运动内衣。 此外，如果你希望产后还能继续穿，可以选择购买一件孕期之外还能穿的运动内衣。 如果你找到了一件合你心意的运动内衣，Shortsleeve 和 Keller 都建议买上两到三件。
“在为产后购买运动内衣时，要考虑你的生活方式。”Shortsleeve 说， “如果你为了哺乳需求增加花费，实际却不使用这个功能，这值得吗？ 也许有一款类似的内衣，有同样的支撑力，价格更划算，效果也不错，这会是更好的选择。 选择内衣也要因人而异。”
4. 选购长款弹性训练上衣
随着你的肚子越来越大，你会需要衣身更长、弹性贴合的背心和衬衫来遮盖你的腹部。 Shortsleeve 还建议考虑舒适贴合的背心，因为它可以提供额外的支撑，带来腹带的效果。
例如，Nike (M) 孕妇背心采用四向弹性面料结合长款版型，带来完整包覆和舒适贴合体验，可以伴你一直到产后。
跟选择紧身裤一样，可以选择搭载导湿速干技术的训练上衣和运动内衣，在训练升温之际，让你保持凉爽。
5. 选购足弓有额外支撑的训练鞋
由于孕期血液和其他液体的增加，脚踝和脚部可能会出现肿胀。 这样原先的训练鞋可能就不再合脚，或者无法满足你的支撑需求。
事实上，Keller 表示，有些准妈妈在孕期脚会变大半码到一码。 Shortsleeve 说，选择你最喜欢的运动鞋并加大尺码会有所帮助。
怀孕也会引起足部问题，比如由于婴儿体重增加带来的压力导致的足底筋膜炎，会导致脚跟疼痛。 你可能还会出现扁平足或足弓下垂的情况，因为身体在孕期会释放一种叫做松弛素的荷尔蒙，导致身体的韧带松弛。
“设计精良的支持性鞋款对安全很重要。”Keller 表示， “这种鞋款有助于防止因脚踝摇晃和重心转移而摔倒。”她说，它还可以助你保持运动，为分娩积蓄必要的力量和耐力。
Shortsleeve 建议同时搭配导湿速干的袜子。 很多孕妇都会产生干燥和出汗之类的皮肤变化，导湿速干材料可以有效应对这些状况。