重磅登场：NIKE x JACQUEMUS

NIKE和JACQUEMUS都相信运动人生不只关乎场上表现，而这次合作正是建立在此基础上。该系列巧妙结合NIKE的运动服装技术与JACQUEMUS的独特风格及剪裁手法，为当代运动员重新演绎女子运动服。