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NOCTA 篮球系列

各自为王，一起伟大。

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重磅登场：NIKE x JACQUEMUS

NIKE和JACQUEMUS都相信运动人生不只关乎场上表现，而这次合作正是建立在此基础上。该系列巧妙结合NIKE的运动服装技术与JACQUEMUS的独特风格及剪裁手法，为当代运动员重新演绎女子运动服。

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该系列巧妙结合NIKE的运动服装技术与JACQUEMUS的独特风格及剪裁手法，为当代运动员重新演绎女子运动服。

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EVERY STITCH CONSIDERED

华丽运动风与经典匠心工艺的精彩碰撞。

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Every Stitch Considered

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NIKE x SACAI

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Nike x sacai

Nike x sacai 服装系列以世界盛大舞台为灵感，并希望通过这一系列告诉我们，激烈的竞争犹如催化剂，带我们见证坚不可摧的情谊和此起彼伏的喝彩声。

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