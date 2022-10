在无法外出的日子里让孩子们保持活力是个挑战。在这篇文章中,Nike Made To Play 的一名教练将会分享她的独到建议,帮助孩子们以满满动力告别懒怠,其中的秘诀就是有趣好玩。



在无法外出的日子里激励孩子们保持活力是个挑战,因此我们向 Nike Made To Play 团队求取经验,学习如何巧妙利用 6C 指导原则让孩子们告别懒怠。Made To Play 教练正在指导全球 1700 万儿童参与运动,因此他们对此驾轻就熟。这周,青少年足球项目 Berlin Kickt 的教练 Julia Winkler 将会讲述如何树立自信。