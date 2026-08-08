“千万不要忽视最重要的因素：有趣！”Julia 说。她本是一位半职业足球运动员，在因伤退役后迷上了教练这个职业。她现在的工作是指导孩子们保持活力，像家人一样一起运动。她提醒我们要“保持积极乐观，一起开怀大笑”。



为你的孩子加油打气，让他们觉得自己就是冠军，这有助于大大提升他们的自信心。正如 Julia 所说，“和自己的父母一起运动的孩子会获得一种自豪感，这种自豪感可以强化他们对自己的认知。”我们都知道，你已经是他们的头号粉丝，但是当他们开始运动时，你要更大声地呐喊助威，更用力地拍背鼓励，对他们取得的成就表现得比平时更加激动。