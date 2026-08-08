利用离心运动，塑就强健体魄

除了深蹲，大多数运动都可以变成离心运动。可以试试利用俯卧撑进行离心运动：集中精力以极缓速度将身体下压，再以正常速度将身体撑起。将离心运动融入俯卧撑时，你会感觉自己的核心稳定肌肉张力变大，而这通常有助于解决运动过量和运动不足的问题。这是我最喜欢让客户做的运动之一，因为它的确有助于增强体魄，让俯卧撑更具力量感。人们通常会尽快做完 10 个俯卧撑，但如果你融入离心运动，同样是 10 个动作，你的发力感会更强，力量也会快速增强。



留意我训练中的离心运动，或者你在训练中看到俯卧撑或深蹲动作时，也可以自己进行尝试，将速度放缓至 3 到 4 秒，以离心运动的方式完成这些动作。坚持离心式运动，你会发现它可以用不同方式锻炼同一块肌肉。