通过自我暗示锤炼毅力
训练与营养秘诀
By Nike Training
如何成为自己最强大的盟友。
你并非个例，我们每个人都会进行自我暗示，在头脑中讲述和评价自己的种种。宾夕法尼亚大学教授兼《坚毅：释放激情与坚持的力量》一书的作者 Angela Duckworth 说：“正确的自我暗示可以增强自信，反之错误的自我暗示则会碾压信心。”我们来分享如何恰当地实践自我暗示，从而锤炼和强化你的毅力，帮助你更加坚韧，直面任何挑战。
“高成就者与表现相对平庸的人都会在内心与自己对话，其区别在于对话的内容。”
Angela Duckworth
想象一下，如果你在比赛失利或表现欠佳后一直对自己进行消极的自我暗示，那么你就会陷入羞愧、指责与自我厌恶的漩涡中。”当你以其他方式重蹈覆辙时，比如缺席训练或乱吃东西，也会是同样的情形。如果你一直暗示自己是最差劲的，自己永远都不会成功，这样会导致缺乏动力重整旗鼓。消极的自我暗示令你感到自责，不想再尝试，结果你离自己的目标也越来越远。
Duckworth 在研究中发现，遵循积极自我暗示的两步策略可助你重回正轨。第一步是有意识的自己接纳：既不评判也不责备，只需承认不足之处。例如，承认昨天因为睡过头而缺席训练。第二步是自我同情。针对这一步，Duckworth 建议：“在你犯错时，想象一下如果是你的妈妈、好朋友或任何爱你的人，她们在你遇到差池时会对你说的话。”他们的表达一定是“同情的、充满爱意的、正面积极且谅解的”。如果这还不足以让你走出困境，在自我同情这一步中，你还应提醒自己去积极地思考“从中可以吸取怎样的教训以及下次打算如何做得更好”。然后尝试把这些内容说给自己听。在实践中，可能像这样：昨天没有训练，我对自己感到很失望，但这只发生了一次，而且我一直在努力地向自己的目标推进。明天我要将闹钟调早 10 分钟，这样就算我小睡一会，也还有时间训练。迅速振作并重整旗鼓，这才称得上一个真正有毅力的人。
长跑运动员 Shalane Flanagan，曾获得 2017 年纽约马拉松赛冠军和 2008 年奥运银牌，但即使像她这样的专业运动员，偶尔也会陷入消极自我暗示的漩涡中。在进行极其痛苦的跑步训练时，Flanagan 变得疲惫不堪，浑身酸痛，她承认有时自我暗示有消极的倾向：“我不够优秀，不够有天分，也不够努力。”但因为她会注意到这样的自己暗示，便会心中警铃大作，决定有意识地改变头脑中的自我暗示用语。
“在训练中，我的意志也为我带来力量。”
Shalane Flanagan
她说：“对我来说，这事并非易事，但当我决定要乐观面对时，我告诉自己：Shalane，此刻你更加努力，直面训练的痛苦。出色和平庸的差距，往往只在于心态和应对逆境时的心境，对精英运动员也不例外。在训练中，我的意志也为我带来力量。”
改变自我暗示并非朝夕之间可一蹴而就。它需要循序渐进的过程，每次实践都会让你更进一步，逐渐水到渠成。凭借内心自我鼓舞的力量，你很快就会发现它能帮助你克服一切挑战。
我们鼓励你进行积极的自我暗示，让它助你一路向前。不妨考虑尝试一下这个细微的改变，为下次训练想一个积极的口号吧！
养成良好习惯：训练中最难的部分通常是现身上场的那一刻。因此，在开始你的 NTC 训练之前，试着大声喊出口号，对自己进行积极的暗示，比如“我已经熬过了最难的部分”。然后在心里与自己击掌相庆，增加动力，提升信心。当训练陷入瓶颈时，重复那句口号：“我已经熬过了最难的那部分。”它会给你自信，给你力量冲破难关，达成目标。