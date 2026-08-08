想象一下，如果你在比赛失利或表现欠佳后一直对自己进行消极的自我暗示，那么你就会陷入羞愧、指责与自我厌恶的漩涡中。”当你以其他方式重蹈覆辙时，比如缺席训练或乱吃东西，也会是同样的情形。如果你一直暗示自己是最差劲的，自己永远都不会成功，这样会导致缺乏动力重整旗鼓。消极的自我暗示令你感到自责，不想再尝试，结果你离自己的目标也越来越远。



Duckworth 在研究中发现，遵循积极自我暗示的两步策略可助你重回正轨。第一步是有意识的自己接纳：既不评判也不责备，只需承认不足之处。例如，承认昨天因为睡过头而缺席训练。第二步是自我同情。针对这一步，Duckworth 建议：“在你犯错时，想象一下如果是你的妈妈、好朋友或任何爱你的人，她们在你遇到差池时会对你说的话。”他们的表达一定是“同情的、充满爱意的、正面积极且谅解的”。如果这还不足以让你走出困境，在自我同情这一步中，你还应提醒自己去积极地思考“从中可以吸取怎样的教训以及下次打算如何做得更好”。然后尝试把这些内容说给自己听。在实践中，可能像这样：昨天没有训练，我对自己感到很失望，但这只发生了一次，而且我一直在努力地向自己的目标推进。明天我要将闹钟调早 10 分钟，这样就算我小睡一会，也还有时间训练。迅速振作并重整旗鼓，这才称得上一个真正有毅力的人。