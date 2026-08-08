足外旋适合穿着哪种跑步鞋？

简单来说，跑步就是交替着把一只脚放到另一只脚前面。 但是双足的着地方式可能会让跑步变得没那么容易。

理想情况下，跑步时，你的体重均匀分布，且双脚以中足着地。 这被称为正常内旋。 由于你的脚踝和腿部正确对齐，所以受伤风险因此减小。 加之体重分布均匀，从而能更好地减缓双足着地时的冲击力。

足外旋和足内旋都会影响你的步态及协调性。

足内旋（确切地说，过度内旋）意味着双足过度向内倾斜，这会将较多身体重量分布在足部和足弓内侧。

足外旋（又称内旋不足）会导致双足向外倾斜，身体重量分布在双足和脚踝的外侧边缘。 这会引起脚踝疼痛、足底筋膜炎、外胫夹疼痛、扭伤和髂胫束疼痛。

足外旋有许多复杂的原因。 譬如，你可能遗传有容易内旋不足的足部结构， 比如天生高足弓或不够灵活的脚背。 另一个导致足外旋的常见原因就是双足、脚踝或腿部过度使用、受伤或肌力失衡。

如果这符合你的情况，矫正过度外旋的有效方法就是穿合适的鞋款。 适合矫正足外旋的鞋款应具有充沛的缓震性能、良好的足弓支撑效果以及宽鞋头，这样才能帮助支撑足部、加强足部内旋并减缓冲击力。