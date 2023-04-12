    运动员：非洲

    Sport is Never Done

    迅速行动起来，学习新技巧，创造新纪录，踏上新赛场。并肩拼搏，向世界证明运动的力量。

    运动员：非洲

    Asisat Oshoala
    足球

    运动员：非洲

    Beatrice Chepkoech
    田径

    运动员：非洲
    运动员：非洲

    Brigid Kosgei
    田径

    运动员：非洲

    Caster Semenya
    田径

    运动员：非洲
    运动员：非洲

    Conseslus Kipruto
    田径

    运动员：非洲

    埃鲁德·基普乔格
    田径

    运动员：非洲

    Emmanuel Korir
    田径

    运动员：非洲

    Faith Kipyegon
    田径

    运动员：非洲

    Genzebe Dibaba
    田径

    运动员：非洲
    运动员：非洲

    Geoffrey Kamworor
    田径

    运动员：非洲

    Halimah Nakaayi
    田径

    运动员：非洲

    Hugues Fabrice Zango
    田径

    运动员：非洲

    Jacob Kiplimo
    田径

    运动员：非洲

    Joshua Cheptegei
    田径

    运动员：非洲

    Kenenisa Bekele
    田径

    运动员：非洲
    运动员：非洲

    Kgothatso Montjane
    残奥会轮椅网球

    运动员：非洲

    Lelisa Desisa
    田径

    运动员：非洲

    Lemlem Hailu
    田径

    运动员：非洲

    Letesenbet Gidey
    田径

    运动员：非洲

    Margaret Chelimo Kipkemboi
    田径

    运动员：非洲
    运动员：非洲

    Marie-Josee Ta Lou
    田径

    运动员：非洲

    Mary Moraa
    田径

    运动员：非洲

    Ruth Chepngetich
    田径

    运动员：非洲

    Selemon Barega
    田径

    运动员：非洲

    Timothy Cheruiyot
    田径

    运动员：非洲

    Tsehay Gemechu
    田径

    运动员：非洲

    Winnie Nanyondo
    田径

    运动员：非洲
    运动员：非洲

    Yomif Kejelcha
    田径