    Athlete：北美洲

    Sport is Never Done

    Athlete：北美洲

    Sport is Never Done

    Athlete：北美洲

    阿贾·威尔逊
    篮球

    Athlete：北美洲

    亚伦·唐纳德
    美式橄榄球

    Athlete：北美洲

    阿德里娅娜·莱昂
    足球

    Athlete：北美洲

    阿莱克斯·摩根
    足球

    Athlete：北美洲

    阿方索·戴维斯
    足球

    Athlete：北美洲

    奥斯顿·马修斯
    冰球

    Athlete：北美洲

    阿曼达·阿尼西莫娃
    网球

    Athlete：北美洲

    安东尼·戴维斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    艾瑞克·奥古博瓦莱
    篮球

    Athlete：北美洲

    比安卡·安德莱斯库
    网球

    Athlete：北美洲

    布雷克·里帕
    残奥会田径

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    布拉德利·比尔
    篮球

    Athlete：北美洲

    布瑞娜·斯图尔特
    篮球

    Athlete：北美洲

    布伦登·阿隆森
    足球

    Athlete：北美洲

    布里亚娜·威廉姆斯
    田径

    Athlete：北美洲

    布莱安娜·罗林斯-麦克尼尔
    田径

    Athlete：北美洲

    布兰妮·格里纳
    篮球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    布鲁克斯·科普卡
    高尔夫球

    Athlete：北美洲

    卡莉·洛伊德
    足球

    Athlete：北美洲

    克洛伊·金
    单板滑雪

    Athlete：北美洲

    克里斯蒂安·普利西奇
    足球

    Athlete：北美洲

    克里斯蒂安·泰勒
    田径

    Athlete：北美洲

    布里安娜·詹纳
    冰球

    Athlete：北美洲

    克里斯蒂娜·辛克莱
    足球

    Athlete：北美洲

    克莱顿·墨菲
    田径

    Athlete：北美洲

    科迪·贝林杰
    棒球

    Athlete：北美洲

    考特尼·弗里希斯
    田径

    Athlete：北美洲

    克拉文·吉莱斯皮
    田径

    Athlete：北美洲

    克拉文·吉莱斯皮
    田径

    Athlete：北美洲

    塞巴斯蒂安·图唐特
    滑雪

    Athlete：北美洲

    克里斯托·丹格菲尔德
    篮球

    Athlete：北美洲

    克里斯塔尔·邓恩
    足球

    Athlete：北美洲

    达莉拉·穆罕默德
    田径

    Athlete：北美洲

    达肖恩·乔丹
    滑板

    Athlete：北美洲

    迪安娜·普莱斯
    田径

    Athlete：北美洲

    迪丽卡·哈姆比
    篮球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    德玛尔·德罗赞
    篮球

    Athlete：北美洲

    德里克·怀特
    篮球

    Athlete：北美洲

    德文·布克
    篮球

    Athlete：北美洲

    邓肯·罗宾逊
    篮球

    Athlete：北美洲

    德莱尼·斯波尔丁
    垒球

    Athlete：北美洲

    尚蒂·洛维
    田径

    Athlete：北美洲

    德泽里亚·布莱恩特
    田径

    Athlete：北美洲

    戴蒙德·德希尔兹
    篮球

    Athlete：北美洲

    戴安娜·陶乐西
    篮球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    多纳文·布莱泽尔
    田径

    Athlete：北美洲

    伊莱恩·汤普森
    田径

    Athlete：北美洲

    艾琳娜·戴尔·多恩
    篮球

    Athlete：北美洲

    伊莉斯·克兰妮
    田径

    Athlete：北美洲

    艾米丽·英菲尔德
    田径

    Athlete：北美洲

    埃文·斯特朗
    单板滑雪

    Athlete：北美洲

    英格利希·加德纳
    田径

    Athlete：北美洲

    埃里卡·博加德
    田径

    Athlete：北美洲

    埃文·伊格尔
    田径

    Athlete：北美洲

    弗兰西斯·蒂亚菲
    网球

    Athlete：北美洲

    加布里埃拉·斯塔福德
    田径

    Athlete：北美洲

    盖伦·鲁普
    田径

    Athlete：北美洲

    奥克萨娜·马斯特斯
    残奥会运动员

    Athlete：北美洲

    汉娜·麦克法登
    残奥会田径

    Athlete：北美洲

    伊恩·德斯蒙德
    棒球

    Athlete：北美洲

    贾米亚·菲尔兹
    足球

    Athlete：北美洲

    詹妮·贝基
    足球

    Athlete：北美洲

    哈维尔·贝兹
    棒球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    杰里米·伊波比斯
    足球

    Athlete：北美洲

    杰西·弗莱明
    足球

    Athlete：北美洲

    朱厄尔·劳埃德
    篮球

    Athlete：北美洲

    乔丁·肯娜达
    篮球

    Athlete：北美洲

    乔丁·海特玛
    足球

    Athlete：北美洲

    安德烈·德拉蒙德
    篮球

    Athlete：北美洲

    陈巍
    花样滑冰

    Athlete：北美洲

    克里斯·米德尔顿
    篮球

    Athlete：北美洲

    豪尔赫·卡斯特布兰科
    田径

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    乔·哈里斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    朱·霍勒迪
    篮球

    Athlete：北美洲

    朱利叶斯·兰德尔
    篮球

    Athlete：北美洲

    卡迪莎·布坎南
    足球

    Athlete：北美洲

    卡里莎·施韦泽
    田径

    Athlete：北美洲

    凯特·格蕾丝
    田径

    Athlete：北美洲

    凯蒂·纳吉奥
    田径

    Athlete：北美洲

    凯尔西·普拉姆
    篮球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    凯尔西·斯图尔特
    垒球

    Athlete：北美洲

    克伦·克莱门特
    田径

    Athlete：北美洲

    凯文·杜兰特
    篮球

    Athlete：北美洲

    基亚·努尔斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    基拉尼·詹姆斯
    田径

    Athlete：北美洲

    凯里·欧文
    篮球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    劳丽·埃尔南德斯
    体操

    Athlete：北美洲

    勒布朗·詹姆斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    洛佩兹·拉蒙
    田径

    Athlete：北美洲

    林恩·威廉斯
    足球

    Athlete：北美洲

    麦迪逊·凯斯
    网球

    Athlete：北美洲

    马略里·皮尤
    足球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    马尔科姆·布罗格登
    篮球

    Athlete：北美洲

    马里耶勒·哈尔
    田径

    Athlete：北美洲

    玛丽-菲利普·普兰
    冰球

    Athlete：北美洲

    马克·麦肯基
    足球

    Athlete：北美洲

    玛琳·埃斯帕扎
    拳击

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    马修·肯特罗维茨
    田径

    Athlete：北美洲

    史蒂夫·塞里奥
    残奥会轮椅篮球

    Athlete：北美洲

    梅根·拉皮诺埃
    足球

    Athlete：北美洲

    梅丽莎·毕晓普
    田径

    Athlete：北美洲

    迈克尔·诺曼
    田径

    Athlete：北美洲

    马克·麦克莫里斯
    滑雪

    Athlete：北美洲

    蜜雪儿·卡特
    田径

    Athlete：北美洲

    米格·普尔斯
    足球

    Athlete：北美洲

    麦克·特劳特
    棒球

    Athlete：北美洲

    米基亚·布里斯科
    田径

    Athlete：北美洲

    穆罕默德·艾哈迈德
    田径

    Athlete：北美洲

    莫妮卡·阿伯特
    垒球

    Athlete：北美洲

    马克·舍费勒
    冰球

    Athlete：北美洲

    纳菲莎·科利尔
    篮球

    Athlete：北美洲

    玛丽莎·帕帕康斯坦丁
    残奥会田径

    Athlete：北美洲

    迈尔斯·特纳
    篮球

    Athlete：北美洲

    托拜厄斯·哈里斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    娜塔莉·阿乔恩瓦
    篮球

    Athlete：北美洲

    妮可·侯斯
    滑板

    Athlete：北美洲

    尼亚·休斯顿
    滑板

    Athlete：北美洲

    小奥德尔·贝克汉姆
    美式橄榄球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    保罗·乔治
    篮球

    Athlete：北美洲

    菲莉丝·弗朗西斯
    田径

    Athlete：北美洲

    蕾文·罗杰斯
    田径

    Athlete：北美洲

    莱伊·本杰明
    田径

    Athlete：北美洲

    丽贝卡·奎因
    足球

    Athlete：北美洲

    罗尼·贝克
    田径

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    罗丝·拉韦尔
    足球

    Athlete：北美洲

    拉塞尔·威斯布鲁克
    篮球

    Athlete：北美洲

    拉塞尔·威尔逊
    美式橄榄球

    Athlete：北美洲

    瑞安·克鲁瑟
    田径

    Athlete：北美洲

    萨布丽娜·约内斯库
    篮球

    Athlete：北美洲

    摩根·里耶利
    冰球

    Athlete：北美洲

    山姆·肯德里克斯
    田径

    Athlete：北美洲

    萨科旺·巴克利
    美式橄榄球

    Athlete：北美洲

    朱福珍
    残奥会田径

    Athlete：北美洲

    塞雷娜·威廉姆斯
    网球

    Athlete：北美洲

    塞尔吉诺·德斯特
    足球

    Athlete：北美洲

    沙卡里·理查森
    田径

    Athlete：北美洲

    迈尔斯·特纳
    篮球

    Athlete：北美洲

    珊侬·罗伯里
    田径

    Athlete：北美洲

    谢尔比·霍利汉
    田径

    Athlete：北美洲

    舍琳娜·扎多尔斯基
    足球

    Athlete：北美洲

    雪莱-安·弗雷泽-普赖斯
    田径

    Athlete：北美洲

    西蒙娜·曼努埃尔
    游泳

    Athlete：北美洲

    斯隆·斯蒂芬斯
    网球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    索菲亚·史密斯
    足球

    Athlete：北美洲

    苏菲·施密特
    足球

    Athlete：北美洲

    史蒂芬妮·多尔森
    篮球

    Athlete：北美洲

    史蒂夫·塞里奥
    残奥会轮椅篮球

    Athlete：北美洲

    休·伯德
    篮球

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    西尔维娅·福尔斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    泰亚·库珀
    篮球

    Athlete：北美洲

    蒂娜·丹尼尔斯
    田径

    Athlete：北美洲

    蒂尔纳·戴维森
    足球

    Athlete：北美洲

    老虎·伍兹
    高尔夫球

    Athlete：北美洲

    托拜厄斯·哈里斯
    篮球

    Athlete：北美洲

    蒂姆·安德森
    棒球

    Athlete：北美洲

    托宾·希斯
    足球

    Athlete：北美洲

    托尼·弗诺
    高尔夫球

    Athlete：北美洲

    瓦妮莎·弗雷泽
    田径

    Athlete：北美洲

    瓦西蒂·坎宁安
    田径

    Athlete：北美洲
    Athlete：北美洲

    蔡恩·威廉姆森
    篮球