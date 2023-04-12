    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    Sport is Never Done

    运动员：南美洲

    阿德里安娜·里尔·达席尔瓦
    足球

    运动员：南美洲

    阿古斯蒂娜·阿尔贝塔里奥
    草地曲棍球

    运动员：南美洲

    艾伦·莫索
    足球

    运动员：南美洲

    亚力杭德拉·奥罗斯科·洛扎
    跳水

    运动员：南美洲

    亚历克斯·基尼奥内斯
    田径

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    亚历克莎·西特拉利·莫雷诺·梅迪纳
    体操

    运动员：南美洲

    亚历山德拉·利奥萨
    训练

    运动员：南美洲

    安德烈莎·阿尔维斯
    足球

    运动员：南美洲

    比阿特丽斯·赞内哈托·若昂
    足球

    运动员：南美洲

    贝伦·卡塞塔
    田径

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    卡罗斯·乌列·安图纳
    足球

    运动员：南美洲

    卡特琳·伊瓦尔根
    田径

    运动员：南美洲

    塞丽娜·狄·桑托
    草地曲棍球

    运动员：南美洲

    克里斯蒂安·帕切科
    田径

    运动员：南美洲

    丹尼尔·马丁斯
    残奥会田径

    运动员：南美洲

    丹妮拉·贝拉斯科
    残奥会田径

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    丹博拉·克里斯蒂安·德·奥利维拉
    足球

    运动员：南美洲

    德尔菲娜·皮格纳蒂耶罗
    游泳

    运动员：南美洲

    德伊娜·卡斯特利亚诺斯
    足球

    运动员：南美洲

    尤拉里奥·穆诺兹
    田径

    运动员：南美洲

    法昆多·坎帕索
    篮球

    运动员：南美洲

    弗洛伦西亚·博雷利
    田径

    运动员：南美洲

    加布里埃尔·德克
    篮球

    运动员：南美洲

    加曼·齐拉维格李奥
    田径

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    吉塞尔·阿尔瓦雷斯
    田径

    运动员：南美洲

    焦万娜·奎罗斯
    足球

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    格拉迪斯·特赫达
    田径

    运动员：南美洲

    伊尔文·洛萨诺
    足球

    运动员：南美洲

    珍妮佛·道格伦
    田径

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    赫苏斯·托纳蒂乌·洛佩斯·阿尔瓦雷斯
    田径

    运动员：南美洲

    雷萨·莱亚尔
    滑板

    运动员：南美洲

    约翰·巴斯克斯
    足球

    运动员：南美洲

    何塞·胡安·马西亚斯
    足球

    运动员：南美洲

    何塞·路易斯·桑塔纳·马林
    田径

    运动员：南美洲

    何塞·梅奥兰斯
    游泳

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    约瓦娜·德拉·克鲁兹
    田径

    运动员：南美洲

    胡安·乔尔·帕切科·奥罗斯科
    田径

    运动员：南美洲

    胡安·路易斯·巴里奥斯·尼维斯
    田径

    运动员：南美洲

    劳拉·阿库纳
    田径

    运动员：南美洲

    劳塔罗·马丁内斯
    足球

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    蕾蒂西亚·布福尼
    滑板

    运动员：南美洲

    卢卡斯·帕克塔
    足球

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    卢卡斯·拉伯雷
    滑板

    运动员：南美洲

    玛丽亚·安纳斯塔西娅·特雷霍·华雷斯
    拳击

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    玛丽安娜·阿塞奥·古铁雷斯
    田径

    运动员：南美洲

    帕梅拉·莱特·罗莎
    滑板

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    保拉·米歇尔·朗格利亚·洛佩兹
    壁球

    运动员：南美洲

    葆拉·米拉格罗丝·埃斯皮诺萨·桑切斯
    跳水

    运动员：南美洲

    保拉·莫兰埃·雷洪
    田径

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    葆拉·帕雷托
    柔道

    运动员：南美洲

    彼得鲁西奥·费雷拉
    残奥会田径

    运动员：南美洲

    菲利佩·库蒂尼奥
    足球

    运动员：南美洲
    运动员：南美洲

    皮拉尔·贾里吉
    残奥会轮椅羽毛球

    运动员：南美洲

    保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉
    田径

    运动员：南美洲

    比阿特丽斯·伊斯敏·苏亚雷斯·费雷拉
    拳击

    运动员：南美洲

    蒂亚戈·布拉兹·达·席尔瓦
    田径

    运动员：南美洲

    劳尔·希门尼斯
    足球

    运动员：南美洲

    理查利森·德·安德拉德
    足球

    运动员：南美洲

    罗德里戈·席尔瓦·德·戈埃斯
    足球

    运动员：南美洲

    维罗妮卡·伊波利托
    残奥会田径

    运动员：南美洲

    维克多·阿拉维纳
    田径

    运动员：南美洲

    维尼修斯·儒尼奥尔
    足球

    运动员：南美洲

    弗吉尼亚·巴尔达奇
    游泳

    运动员：南美洲

    尤利马尔·罗哈斯
    田径

    运动员：南美洲